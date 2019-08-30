"Ничего личного": Коломойский рассказал о встрече с Порошенко

30 августа 2019, 14:11

Игорь Коломойский раскрыл подноготную о том, кто забирал Приватбанк.

Коломойский, Порошенко
Игорь Коломойский рассказал о встрече с Петром Порошенко / podrobnosti.ua

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что после президентских выборов встречался с экс-президентом Петром Порошенко.

"Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения… Но первый год был запоминающимся, так что более-менее было ничего".

Вместе с тем он опроверг мнение о том, что Порошенко устраивал на него гонения.

"Да он же меня не гонял. В этом же и вопрос. Не было ж гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Да, были фактовые уголовные дела. Ничего личного. Это ж была предвыборная агитация. Уже ж выборы закончились, после этого вы видели, чтобы он что-то плохое сказал? После 21 апреля?".

Читайте такжеТёрки Порошенко и Коломойского: кто кого круче разведет?Коломойский также напомнил, что Порошенко является "частью истории Украины" и предложил объективно оценивать его действия на высшем государственном посту.

"Порошенко - это часть истории Украины. Он наш пятый президент. Мы с ним прожили какую-то чуть-чуть счастливую, а по бОльшей части несчастливую жизнь. Он сделал мне немного хорошего, но это немногое - очень ценное. Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта", - рассказал он.

Он также оценил расследование ряда уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко.

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"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Он, когда что-то делал или не делал, должен был понимать последствия. То, что касается Портнова, я считаю, там достаточно серьезные вещи. Не знаю, может, кто-то там воспринимает это как шутку, но это временно. Сегодня только наличие Юрия Витальевича на последнем рубеже обороны не позволяет искам Портнова вылиться в какие-то конкретные беспредельные решения. Но скоро все поменяется", - отметил Коломойский в интервью censor.net.ua.

При этом Коломойский рассказал подробности попытки покупки Порошенко акций канала 1+1.

Читайте такжеКоломойский рассказал о "внутреннем конфликте" на Донбассе и российских "интернационалистах""Вы знаете, что Порошенко подписал сделку о покупке "плюсов"? Ну, не сам подписал лично, а договорился о покупке у Суркиса 25% "плюсов". А потом должен был как-то со мной договариваться о других 25%, и в принципе, оно уже было на выходе, они с Суркисами руки пожали, оформляли на других людей, потому что он был президент. То есть Порошенко не только "5-й канал" не продал, он еще "Плюсы" пытался купить. Это был февраль, начало марта 16-го. А потом Гонтарева сказала типа: "А на хрена тебе это надо, мы заберем банк и получишь все бесплатно". Все, он устремился по этому пути, здесь жадность у Петра Алексеевича сработала. А я думаю, что если бы Порошенко успел заключить сделку по покупке доли в "Плюсах", так и национализации Приватбанка наверняка б не было, и никакие стейкхолдеры не надавили бы на него", - отметил он.

Коломойский высказал сомнения в том, что инициатором и главным промоутером национализации Приватбанка выступал именно Порошенко.

"Я знаю, кто конкретно забирал Приватбанк, кто были эти "герои", и какие побуждения были. Я считаю, что Гонтарева, может даже не совсем из материальных. Те, кто за ней стояли – Пасенюки всякие, ICU, там был материальный интерес. Еще там было несколько, пока их не буду называть, советничков. ... Была придумана пресловутая "красная кнопка", которая якобы есть у менеджмента или у Коломойского в Женеве, типа на нее кто-то нажимает и финансовая система останавливается! Гонтарева эти страшилки засылала западникам, МВФ, Мировому банку, в американское посольство. Она  (Гонтарева. - Ред.) приходила к нему, говорит: "Давайте ПриватБанк заберем". А он говорит: "Ты что, вообще с ума сошла?" А Гонтарева засылала информацию американцам, и говорила, что Петя против, чтобы они оказывали на Петю давление", - рассказал Коломойский, добавив. - В общем, они давили на Петю, он сопротивлялся. Потом, когда Гонтарева сказала, что там еще "плюсы" можно забрать… Раз еще что-нибудь можно и себе откусить – все, он уже не смог устоять".

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Напомним, ранее Коломойский рассказал, как закончить войну на Донбассе.

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Приватбанк Петр Порошенко Игорь Коломойский Телеканал 1+1
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