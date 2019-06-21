"Покрасить ларек или два": Коломойский рассказал о договоренностях с Зеленским

Коломойский рассказал о договоренностях с Зеленским / Униан

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что украинские олигархи помогут с финансированием восстановления Донбасса и реинтеграции региона в целом.

"Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает", – заявил президент.

Читайте также"Он отклеился от Коломойского": бывший собственник 1+1 рассказал о долгах ЗеленскогоНа что Коломойский заявил, что действительно не в курсе планов президента. И напомнил, что в отношении него действует судебное ограничение: бизнесмен не имеет права тратить более 20 тыс. фунтов (порядка 670 тыс. грн по нынешнему курсу) в неделю.

"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", – пообещал Коломойский в комментарии журналистке Нового времени.

Ранее глава Генштаба Британии после посещения Донбасса назвал регион "боевой лабораторией РФ". Британский военнослужащий не сомневается, что в Украине Кремль испытывает новые методы ведения войны.

Напомним, Зеленский пообещал бизнесу налоговую амнистию. По его словам, государство бизнесу "не конкурент".