Глава Генштаба Британии после посещения Донбасса назвал регион "боевой лабораторией РФ"

Командующий Вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит посетил линию соприкосновения на востоке Украины и был шокирован масштабом военных действий, назвав Донбасс полигоном и боевой лабораторией России для войны, в том числе, со странами Запада.

Визит освещало британское издание The Sun. Журналисты высказали мнение, что Россия борется с независимостью Украины, чтобы украинское общество не стало примером для россиян. Кремль не хочет вступления Киева в НАТО, поскольку тогда Альянс окажется у границ России.

Авторы материала отмечают, что Украина - единственная страна, которая стойко противостоит российской агрессии и "гибридной войне", а Кремль наносит противнику болезненные удары, часто меняя тактику.

Карлтон-Смит побывал в зоне поражения оккупационной артиллерии, подойдя к линии фронта на 2,5 километра. Он подчеркнул, что ситуация в регионе тяжелая. Глава британского Генштаба на встрече с командующим операции ООС, генералом-лейтенантом Александром Сирским, отметил, что эта война уже забывается Западом, несмотря на то, что Британия оказывает ВСУ существенную помощь, направляет своих инструкторов, которые обучают украинских бойцов. Сирский ответил, что украинских военных поддержка союзников беспокоит, однако им ничего другого не остается, как отражать российскую агрессию.

Напомним, ранее Карлтон-Смит заявлял, что Россия и россияне представляют из себя громадную угрозу для безопасности Великобритании, чем террористы ИГИЛ и Аль-Каиды.