В британском Генштабе рассказали, почему Россия для Запада опаснее ИГИЛ и "Аль-Каиды"

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Россия и россияне представляют из себя громадную угрозу для безопасности Великобритании, чем террористы ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Такого мнения придерживается глава Генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит, сообщает издание The Telegraph. "Россия сегодня, бесспорно, представляет гораздо более серьезную угрозу для нашей национальной безопасности, чем исламские экстремисты, такие, как „Аль-Каида" и ИГ", — заявил он.

Кроме того, Марк Карлтон-Смит считает, что Россия систематически прилагает усилия к изучению и использованию уязвимых сторон стран Запада, а особенно в некоторых нетрадиционных областях "кибернетической, космической и подводной войны".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США и Великобритании обвинили Россию в совершения кибератаки.