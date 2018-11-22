Известный российский телеведущий оказался гражданином Британии – СМИ

Брилев любит Россию, но из Британии / Фото: скриншот из видео

Ведущий российского пропагандистского телеканала Россия 1 Сергей Брилев оказался подданным Британии.

Как сообщается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном на Youtube-канале оппозиционера Алексея Навального, фамилию пропагандиста обнаружили в списках избирателей в одном из районов Лондона.

Оппозиционер выяснил, что Ирина Брилева, жена телеведущего, владеет в Лондоне квартирой, стоимость которой оценивается в 700 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что элитная жилплощадь в британской столице была приобретена Брилевым без кредитов и займов. Однако ни пропагандист, ни его супруга никогда легально в России бизнесом не занимались.

Известно, что Ирина Брилева в многоквартирном доме в Лондоне числится управляющей. Она подписывала петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.

Навальный называет Брилева "легендой российской политической журналистики" и главным пропагандистом Путина, который всегда сидит с ним на прямых линиях и традиционно комментирует его инаугурации.

Сейчас Брилев ведет на российском телевидении программу о реалиях жизни в государстве, которую всегда оценивает позитивно.

Напомним, на пропагандистском федеральном телеканале Россия 1 народному депутату Украины и представителю в Парламентской ассамблее Совета Европы Бориславу Березе приписали слова, которые он не говорил.