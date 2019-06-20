Зеленский пообещал бизнесу налоговую амнистию / facebook.com/kvartal95

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести налоговую амнистию для украинского бизнеса на льготных условиях.

Своими планами он поделился на сегодняшней встрече с бизнесом. Он заверил присутствующих, что "государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент".

"Мы прекрасно понимаем, что очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания просто защитить свои активы", – заявил президент.

Читайте также"Ничего личного – только бизнес": эксперт пояснил позицию ЕС в отношении УкраиныРанее Зеленский подписал указ, которым отменил обязательное ношение школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов.