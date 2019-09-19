Сенцов сказал, о чем нельзя говорить с Россией

Украинцы никогда не согласятся с "уходом" Донбасса, отметил режиссер.
Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов считает, что с Российской Федерацией нельзя говорить о признании Крыма и захваченной территории Донбасса частью РФ.
Обо всем остальном с российской стороной можно говорить, рассказал бывший политзаключенный в интервью Громадському.
Собеседник полагает, что Крым и часть Донбасса отторгли украинцев, однако они с этим никогда не согласятся.
"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое - "донбасские республики" являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины…", - заявил Сенцов.
Читайте такжеСенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках ФСБРежиссер подчеркнул, что никогда не признает сепаратистские настроения или желание стать частью российского государства. "…обо всем остальном можно говорить (с Россией - Ред.)", - сказал он.
Напомним, Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября, после того, как между Киевом и Москвой состоялся обмен пленными 2019. Потом режиссер сказал, что российский президент Владимир Путин не отдаст Крым Украине.