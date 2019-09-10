Сенцов рассказал об освобождении Крыма и о роли в ней Путина

Олег Сенцов / Reuters

Режиссер-крымчанин Олег Сенцов, более пяти лет томившихся в российских застенках по сфабрикованному обвинению, испытывает робкие надежды на то, что Крым будет освобожден от российской аннексии.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Крым.Реалии. Свое видение путей возвращения Крыма в руки Украины он озвучил на пресс-конференции в Киеве во вторник, 10 сентября.

Читайте такжеВопрос открыт: Сенцов намекнул на возможное будущее в политике"Касательно возвращения Крыма: Путин Крым не отдаст. Я читал в "Новой газете", не помню чье это высказывание, что ему проще отдать Кремль, чем Крым. Это очень важный камень, на котором строится вся его политика", – считает режиссер.

При этом Сенцов особо отметил, что власть Путина в России не может быть вечной чисто по физиологическим причинам. и "даже драконы умирают".

"Это произойдет рано или поздно. Я надеюсь, что я увижу это. Может он умрет при сегодняшнем режиме... Или операция "Преемник", или, я этого жду очень, революция в России в каком-либо виде", – подчеркнул Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов назвал условие своего возвращения в Крым. Позднее стало известно о планах по его выдвижению на соискание Нобелевской премии мира.