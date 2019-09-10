"Только на танках": Сенцов назвал условие возвращения в Крым

Олег Сенцов / УНИАН

Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил о том, что в аннексированный Россией Крым он может приехать "только на танках".

Вместе с тем он подчеркнул, что собирается проживать в Киеве, поэтому сюда уже приехала его семья.

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами: это снимать кино и жить. А если возвращаться в Крым, то только на танках. Я, конечно, прошу не воспринимать эти слова серьезно, думаю вы понимаете. Что касается Крыма, нет я собираюсь жить в Киеве, моя дочка уже переехала сюда", – сказал Сенцов во время пресс-конференции в Киеве.

В свою очередь другой освобожденный политзаключенный Александр Кольченко также заявил о том, что не планирует ехать в Крым, пока он аннексирован.

"Я еще не думал про планы на будущее. Но пока Путин при власти, в Крым возвращаться не собираюсь", – добавил Кольченко.

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Напомним, Сенцова сотрудники ФСБ схватили весной 2014-го. Затем его оперативно вывезли в Россию. В августе 2015-го он получил 20 лет тюремного заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.