В Феофании рассказали о состоянии здоровья Сенцова, Сущенко и Клыха

Больница "Феофания" / 24 канал

Процесс обследования и лечения украинцев, томившихся в российских тюрьмах и обменянных в субботу, 9 сентября, идет в плановом порядке.

Соответствующее заявление сделал главный врач больницы Феофания Игорь Семенов во время пресс конференции.

"Крайне тяжелых нет, нет неотложных состояний, требующих немедленного (вмешательство − Главред). Без сомнения, есть те, кто в удовлетворительном состоянии, некоторые не совсем в удовлетворительном, который потребует более интенсивного лечения, кто тяжелее, кто легче", − заявил он.

Читайте также"До Нового года поработаем – и все!": Богдан удивил заявлением после обмена пленнымиСеменов рассказал, в частности, что Роман Сущенко проходит обследование в амбулаторном режиме.

"Сущенко грядет, он будет проходить обследование в амбулаторном режиме. Есть определенный план, определено, что мы должны делать, а в процессе обследования, если будут возникать вопросы, то мы будем отвечать на них ", − заявил он.

Далее, по словам Семенова, Олег Сенцов находится за пределами больницы, но постоянно на связи с врачом, а Станислав Клых был помещен в специализированное отделение военного госпиталя, поскольку нуждается в спецмедицинской помощи, которая не предоставляется в Феофании.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова как в Украине позаботились об Олеге Сенцове и Александре Кольченко.