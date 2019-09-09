Денисова рассказала о том, как в Украине позаботились о Сенцове и Кольченко

Олег Сенцов / Reuters

Олегу Сенцову и Александр Кольченко, освобожденным на минувших выходных бывшим узникам Кремля предоставили временное жилье.

Соответствующее заявление сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью BBC.

"Вот сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко", − заявила она.

По словам Денисовой, власти Украины уже в ближайшее время планируют решить вопрос о выдаче постоянного жилья Кольченко и Сенцову, поскольку те, по понятным причина, не могут вернуться в оккупированным Крым.

"Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с паном Олегом, будем его решать", − сказала омбудсмен.

Напомним, крымчанина-режиссера Олега Сенцова сотрудники ФСБ задержали весной 2014-го. Затем его оперативно вывезли в Россию. В августе 2015-го он получил 20 лет тюремного заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.