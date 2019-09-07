Обмен пленными: СМИ узнали, кого Украина передаст России - список

Появился список людей, которых Украина может выдать РФ в рамках обмена пленными / "Фокус"

Обмен пленными начался, и стало известно, что украинская сторона внесла в список для обмена более 30 человек, среди них много не граждан Российской Федерации.

В списке, в частности, есть российский военнослужащий Виктор Агеев, задержанный украинскими военными в Луганской области, сообщает Комсомольская правда.

Обмен пленными: список людей, которых якобы Украина готова предать РФ:

Россиянин Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 г.р.

Одесситка Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 г.р.

Луганчанин Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г.р.

Киевлянин Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г.р.

Россиянин Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 г.р.

Гнатьев Сергей Сергеевич из Севастополя, 13.04.1988 г.р.

Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978 г.р.

Россиянин Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 г.р.

Россиянин Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 г.р.

Россиянка Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 г.р.

Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972 г.р.

Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984 г.р.

Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985 г.р.

Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957 г.р.

Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961 г.р.

Молдаванин Мельничук Петр Николаевич, 12.07.1972 г.р.

Россиянин Мефедов Евгений Игоревич, 22.05.1983 г.р.

Россиянин Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 г.р.

Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988 г.р.

Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963 г.р.

Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 г.р.

Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980 г.р.

Россиянин Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 г.р.

Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977 г.р.

Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970 г.р.

Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969 г.р.

Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977 г.р.

Россиянин Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 г.р.

Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975 г.р.

Украинка Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 г.р.

Луганчанин Еремин Николай Николаевич, 22.08.1961 г.р.

Россиянин Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 г.р.

Также издание выяснило, что фигуранта по делу сбитого над Донбассом Боинга рейса MH17 бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "ДНР" Владимира Цемаха и главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут обменять отдельно от основной группы.

Ранее сообщалось, что 7 сентября обмен пленными 2019 между Украиной и РФ сдвинулся с мертвой точки. Людей, которых украинская сторона решила выдать российской, привезли в аэропорт Борисполь (находится под Киевом).