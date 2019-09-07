Обмен пленными: СМИ узнали, кого Украина передаст России - список

В списке есть задержанный на Донбассе российский военный, узнали журналисты.
Обмен пленными начался, и стало известно, что украинская сторона внесла в список для обмена более 30 человек, среди них много не граждан Российской Федерации.
В списке, в частности, есть российский военнослужащий Виктор Агеев, задержанный украинскими военными в Луганской области, сообщает Комсомольская правда.
Обмен пленными: список людей, которых якобы Украина готова предать РФ:
- Россиянин Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 г.р.
- Одесситка Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 г.р.
- Луганчанин Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г.р.
- Киевлянин Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г.р.
- Россиянин Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 г.р.
- Гнатьев Сергей Сергеевич из Севастополя, 13.04.1988 г.р.
- Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978 г.р.
- Россиянин Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 г.р.
- Россиянин Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 г.р.
- Россиянка Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 г.р.
- Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972 г.р.
- Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984 г.р.
- Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985 г.р.
- Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957 г.р.
- Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961 г.р.
- Молдаванин Мельничук Петр Николаевич, 12.07.1972 г.р.
- Россиянин Мефедов Евгений Игоревич, 22.05.1983 г.р.
- Россиянин Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 г.р.
- Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988 г.р.
- Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963 г.р.
- Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 г.р.
- Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980 г.р.
- Россиянин Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 г.р.
- Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977 г.р.
- Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970 г.р.
- Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969 г.р.
- Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977 г.р.
- Россиянин Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 г.р.
- Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975 г.р.
- Украинка Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 г.р.
- Луганчанин Еремин Николай Николаевич, 22.08.1961 г.р.
- Россиянин Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 г.р.
Также издание выяснило, что фигуранта по делу сбитого над Донбассом Боинга рейса MH17 бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "ДНР" Владимира Цемаха и главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут обменять отдельно от основной группы.
Ранее сообщалось, что 7 сентября обмен пленными 2019 между Украиной и РФ сдвинулся с мертвой точки. Людей, которых украинская сторона решила выдать российской, привезли в аэропорт Борисполь (находится под Киевом).