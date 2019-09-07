Процесс сдвинулся с мертвой точки: в Борисполь привезли участников обмена пленными - фото

Украинская сторона привезла в Борисполь участников обмена / twitter.com/sashakots

7 сентября, в субботу, обмен пленными между Украиной и Россией сдвинулся с мертвой точки. Участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь".

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал российский журналист Александр Коц в Twitter, и опубликовал снимки автобуса.

Отметим, ранее Коц подчеркивал, что из 35 человек, которых Украина передает РФ, только 12 - россияне.

Участники обмена уже в аэропорту Борисполь / twitter.com/sashakots

"В последний момент сняли Руслана Гаджиева, которому дали 15 лет в ускоренном порядке", - отмечал российский журналист.

Обмен пленными между Украиной и Россией стартовал / twitter.com/sashakots

Читайте такжеОбмен пленными: СМИ узнали, кого Украина передаст России - списокНапомним, ранее сообщалось, утром в субботу, 7 сентября, к офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

По информации, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – Ред.)", – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.