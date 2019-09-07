Обмен пленными: к офису омбудсмена прибыли дочь и сестра Сенцова

Родственники Сенцова ожидают его возвращения / facebook.com/denisovaombudsman

Утром в субботу, 7 сентября, к офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

По информации, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – Ред.)", – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Как сообщает корреспондент, с родственниками уже работают психологи, передает Крым.Реалии.

Также стало известно, что самолет специального отряда "Россия" Ту-204-300 уже в воздушном пространстве Украины.

Напомним:

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

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6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.