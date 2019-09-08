"Комментариев не пишу": Сенцов завел странички в соцсетях

Олег Сенцов вернулся в Украину / УНИАН

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся в Украину в рамках обмена заключенными с РФ, написал сообщение в соцсети в Facebook.

"Краткая информация о моем присутствии в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня!", – говорится в сообщении Сенцова в Facebook.

Вместе с тем в микроблоге в Twitter также появилось сообщение от имени Сенцова. В нем он выражает благодарность всем украинцам за поддержку и пишет, что наконец дома.

"Сейчас нахожусь с семьей. Потом немного отдохну и отойду от всего "После этого я буду с каждым из вас. Нам еще много работать до полной победы", – говорится в сообщении, которое оставил в Twitter пользователь под именем Олег Сенцов.

Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы. — Олег Сенцов (@OlegSentsov) September 7, 2019

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.