Бывшего узника Кремля Сенцова выдвинут на Нобелевскую премию мира

10 сентября 2019, 15:06

Одновременно два источника подтвердили информацию о том, что Сенцова будут двигать на получение награды, которую ежегодно присуждает Нобелевский комитет.

Сенцов
Сенцов будет выдвинут на Нобелевскую премию мира / Reuters

Спустя три дня после возвращения режиссёра Олега Сенцова в Украину в рамках многострадального обмена пленными  7 сентября, стало известно, что бывший путинский пленник будет выдвинут на "Нобелевскую премию мира".

Отметим, информацию об этом сообщили два источника.

"Сейчас много пишут о Сенцове как символе борьбы за украинский Крым, но мы хотели бы добавить, что ОП не хочет дополнительной информационной раскачки и заинтересован в заграничных поездках режиссёра. Информация о номинировании Сенцова на нобелевскую премию мира скоро станет сенсацией для мировых СМИ", - сказано в сообщении телеграм канала Резидент.

В то же время, информацию подтвердил телеграм канал Легитимный.

"Подтверждаем информацию наших коллег из Резидента, что Сенцова будут двигать на "Нобелевскую премию мира", - сказано в сообщении.

Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.

Следует отметить, что президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли ждет возможности лично вручить Олегу Сенцову премию Сахарова, о чем он написал на своей странице в Twitter.

К слову, весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.

В августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов на территории Крыма.

Добавим, что Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова.

Читайте такжеПрокуратура Крыма наступает: Сенцова и Кольченко в покое не оставятНапомним, 10 сентября освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил о том, что в аннексированный Россией Крым он может приехать "только на танках".

Вместе с тем он подчеркнул, что собирается проживать в Киеве, поэтому сюда уже приехала его семья.

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами: это снимать кино и жить. А если возвращаться в Крым, то только на танках. Я, конечно, прошу не воспринимать эти слова серьезно, думаю вы понимаете. Что касается Крыма, нет я собираюсь жить в Киеве, моя дочка уже переехала сюда", – сказал Сенцов во время пресс-конференции в Киеве.

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Нобелевская премия мира Олег Сенцов новости Украины
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