"План Б московской орды": Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за "формулы Штайнмайера"

Песков пригрозил Киеву из-за "формулы Штайнмайера" / Фото: Вести.ру

В случае отказа Украины поставить свою подпись на документе под названием "формула Штайнмайера", то переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе будет существенно заторможен, заявил 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее отрекся от назначения боевика "ДНР" главой Элисты.

При этом Песков уточнил, что в случае отказа стороны будут "искать в меру своих возможностей пути решения украинской проблемы".

"Мы слышали из Киева разные заявления касательно предыдущего отказа. Поэтому сегодня все ожидают, что наступит ясность, подтверждает ли Киев обязательства или отходит от них", — особо отметил Песков. передают росСМИ.

К слову, слова Пескова активно обсуждают в соцсетях.

"Ничего нового. "Гражданская война" - это всегда план Б московской орды, если не удается прямая оккупация", - сказал Николай Бульба.

"Совсем не палятся... В открьітую уже угрожают", - убежден некто под ником Белмо.



Читайте также"Путинский пуделек" подтвердил: Зеленский, Путин, Меркель и Макрон встретятся в октябреНапомним, ранее украинский политик Роман Бессмертный, ранее уволенный с должности переговорщика в минской ТКГ, во вторник, 1 октября, опубликовал документ российской стороны, который хотят принять в рамках Минских переговоров.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - подчеркнул политик.