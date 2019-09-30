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Песков отрекся от назначения боевика "ДНР" главой Элисты

30 сентября 2019, 18:19

Жителям города не понравилась репутация боевика, но их оставили один на один с местными властями.

Дмитрий Трапезников
Дмитрий Трапезников / Скриншот видео с youtube.com

В российской Элисте разгорелся нешуточный скандал из-за назначения бывшего и.о. главы "ДНР" Дмитрия Трапезникова, который занимал место убитого Александа Захарченко, мэром. Жители населенного пункта даже вышли митинг против нового руководства.

Местным жителям не понравилась репутация боевика, "успевшего насолить людям и в Украине, и в ДНР". При этом местные власти не обратили внимание на доводы и требования жителей города, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Протесты в Элисте
Протесты в Элисте / kavkazr.com

Информация о конфликте в Элисте дошла и до Кремля, но там перевели стрелки на местные власти. По словам спикера президента Российской Федерации Дмитрий Пескова, назначение Трапезникова является прерогативой главы региона. 

"Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству России",  - цитирует правую руку Путина ТАСС.

Также Песков указал, что главное для чиновника - гражданство РФ.

Напомним, что назначение бывшего и.о. главы "ДНР" Дмитрия Трапезникова мэром российской Элисты вызвало много вопросов со стороны местного населения.

ДНР Дмитрий Песков Дмитрий Трапезников
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