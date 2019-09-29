"Перхоть украинская": в РФ взбунтовались из-за назначения "ублюдка" из "ДНР" мэром Элисты

Дмитрий Трапезников / gorod-elista.ru

Назначение бывшего и.о. главы "ДНР" Дмитрия Трапезникова мэром российской Элисты вызвало много вопросов со стороны местного населения.

О назначении Трапезникова в своем Instagram рассказал глава Калмыкии Бату Хасиков, причем Трапезникова он представил как "антикризисного менеджера" из террористической "ДНР".

"Многие проблемы не решались годами, и чтобы сдвинуть их с места, необходимы нестандартные решения. Нужен настоящий антикризисный менеджер во главе города – с большим опытом работы, способный принимать быстрые, но при этом продуманные решения, умеющий работать в сложных и зачастую кризисных условиях.

Читайте такжеВ "ДНР" дали новое стебное прозвище главарю боевиковУверен, что Дмитрий Трапезников подходит этим требованиям. Он уже вник в проблемы Элисты, участвовал в проведении экспертизы проблемных вопросов – человек в теме. А его огромный опыт работы в крайне сложных условиях Донецкой народной республики, несомненно, будет полезен", - написал Хасиков.

В ответ в своих комментариях люди высказали возмущение в связи с назначением террориста "ДНР" мэром Элисты: "Жирный ублюдок, катись назад в денер", "Посильная помощь от донбасситов, Рашка же помогала донбассу, теперь ответочка. Процветания вам", "Вон ДНР-ца!", "Перхоть украинская. Какого хрена он вообще в России?", "Долой ДНР из Элисты".

Напомним, 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

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Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства Захарченко.