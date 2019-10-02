Стало известно, как в Минске закрепили "формулу Штайнмайера"

Мартин Сайдик / Reuters

Так называемую формулу Штайнмайера Трехсторонняя контактная группа по Украине в Минске закрепила письмами, а не единым документом. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, котрый ранее также назвал дату нового этапа разведения сил на Донбассе.

Письма в адрес спецпреда ОБСЕ напаравили члены ТГК, а также представители "ЛНР" и "ДНР".

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня (1 октября, - ред.) члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера", − цитирует Сайдика Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. На уточняющий вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик подчеркнул, что "подписи стоят под отдельными письмами".

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Позже президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По словам главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера. Также, по словам президента, препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" большем нет.

Напомним, 1 октября украинская сторона на заседании ТКГ в Минске согласилась подписать "формулу Штайнмайера".