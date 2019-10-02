  1. Главная
  3. Политика

Стало известно, как в Минске закрепили "формулу Штайнмайера"

2 октября 2019, 07:36

Участники переговоров подтвердили текст формулы Штайнмайера письмами.

Мартин Сайдик
Мартин Сайдик / Reuters

Так называемую формулу Штайнмайера Трехсторонняя контактная группа по Украине в Минске закрепила письмами, а не единым документом. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, котрый ранее также назвал дату нового этапа разведения сил на Донбассе.

Письма в адрес спецпреда ОБСЕ напаравили члены ТГК, а также представители "ЛНР" и "ДНР".

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня (1 октября, - ред.) члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера", − цитирует Сайдика Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. На уточняющий вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик подчеркнул, что "подписи стоят под отдельными письмами".

Читайте такжеВ России оценили согласование формулы Штайнмайера

Позже президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По словам главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера. Также, по словам президента, препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" большем нет

Напомним, 1 октября украинская сторона на заседании ТКГ в Минске согласилась подписать "формулу Штайнмайера".

Донбасс Мартин Сайдик новости Украины формула Штайнмайера
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, как в Минске закрепили "формулу Штайнмайера"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:37
Хипстерская презентация, или Что не так с программой правительства
08:36
Клопы с кровью и личинки: Укрзализныця ужаснула условиями в вагоне класса люкс Фото
08:00
Огонь на поражение и ров с аллигаторами: СМИ рассказали, как Трамп предлагал останавливать нелегалов на границе
07:46
Формула Штайнмайера: стоит ли кричать о "зраде" мнение
07:36
Стало известно, как в Минске закрепили "формулу Штайнмайера"
07:23
Камасутра и подарки любимым: астролог рассказала, как узнать свой настоящий знак Зодиака Видео
07:16
В России оценили согласование формулы Штайнмайера
06:57
Альтернатива России: Для чего Лукашенко едет в гости к Зеленскому мнение
06:54
Американский Конгресс одобрил продажу Javelin Украине - СМИ Видео
06:34
Ее дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию Заворотнюк
06:15
"Главная пися королева": Maruv без белья завела сеть Фото
06:10
Именины Марии 2019: как красиво поздравить Машу Фото
05:55
Асимметричный боб – красивая женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фото Фото Видео
05:38
Как жить по лунному календарю 2 октября: стрижки, покупки и здоровье
05:19
"Разница с Порошенко огромная": переговорщик рассказал о высоком рейтинге Зеленского в ОРДЛО
04:46
Макияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеи Фото
04:24
Ни сантиметра в рот: эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса
03:52
С Днем уролога 2019 – открытки и поздравления Фото
03:07
"Крым не наш": в России прошел проукраинский "флешмоб"
02:57
Голая ведущая Танцев со звездами украсила обложку мужского журнала Фото Видео
02:29
Звезда Дома-2 отличилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс Видео
01:47
Диетолог рассказала, стоит ли голодать, чтобы похудеть
01:01
"Голодные" российские туристы опозорились в Турции. Фото
00:45
Обвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт Видео
00:30
Гороскоп октябрь 2019: астролог назвал главные угрозы и шансы
00:10
СМИ узнали о масштабной аварии в центре Киева: раскрыты подробности Фото Видео
00:04
Шатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фото Фото Видео
00:01
2 октября 2019 – праздник почек и Маш: что делать, чтоб на любовь ответили Видео
01 октября, вторник
23:40
Как испечь рогалик: рецепт простой и очень быстрый Фото
23:33
В Крыму "Гоблин" Аксенов потерял половину работы
23:03
Зеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео Видео
23:00
Модные стрижки на длинные волосы 2019: главные тренды осени, 33 фото Фото Видео
22:30
Гороскоп на завтра: кому ждать пробуждения "животного", новых проблем и ярких авантюр
22:28
Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа
22:20
Новое разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ назвали дату начала Видео
22:15
"Да нас*ать на вас!": Боярский выкинул скандальный фортель
21:53
Шахтер вырвал победу в матче Лиги чемпионов на последней минуте Фото Видео
21:34
Киевстар представил новые тарифы: какие изменения ждут абонентов с 1 октября
21:01
Никогда: Зеленский во всеуслышание ответил на волнующий мир вопрос Видео
20:43
В Беларуси нашли отговорки для отстрочки объединения с РФ
20:30
Выбор матери 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
20:03
Препятствий нет: Зеленский анонсировал встречу "нормандской четверки" Видео
19:39
Зеленский о "формуле Штайнмайера": Выборов под дулом пулеметов не будет Видео
19:13
Зеленский рассказал о прогрессе по Донбассу Видео
19:00
Сенцов подарил Макрону памятный сувенир из российской тюрьмы. Фото
18:53
Купюра 1000 гривен: когда появится в обращении и зачем она нужна Видео
18:40
Зеленский неожиданно созвал брифинг: онлайн-трансляция
18:21
"Позвоните Баканову по поводу этой чертовки": в Сеть слили фото Мендель с лентой Russia Today
18:17
Почти $4 миллиарда: в НБУ похвастались достижениями
18:08
"С ногой в жопе": голый Панин выставил интимные фото с женщиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять