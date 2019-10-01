Препятствий нет: Зеленский анонсировал встречу "нормандской четверки"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" большем нет. По словам президента Украины Владимир Зеленский, уже решены последние вопросы.

"Сегодня были сняты последние преграды для проведения саммита нормандской четверки", - заявил глава украинского государства в ходе брифинга во вторник, 1 октября.

При этом он указал, что в ближайшее время будет озвучена дата проведения переговоры лидеров стран "нормандской четверки", в которую входит Россия, Украина, Франция и Германия.

По словам Зеленского, на саммите обсудят сроки вывода войск с территории Донбасса.

Это один из главных вопросов. Хорошо - перед выборами! Поэтому если там будут любые войска, выборов не может быть", - заявил президент.

Стоит отметить, что согласование "формулы Штайнмайера" было одним из главных условий российской стороны для продолжения переговорного процесса. Ранее Песков пригрозил Киеву, что в случае отказа Украины поставить свою подпись на документе под названием "формула Штайнмайера", то переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе будет существенно заторможен.

Напомним, что во вторник, 1 октября, украинская сторона на заседании ТКГ в Минске согласилась подписать "формулу Штайнмайера".