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Новое разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ назвали дату начала

1 октября 2019, 22:20

В Минске "формула Штайнмайера" одобрена по требованию нормандской четверки, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе.

Новое разведение сил на Донбассе начнется 7 октября, сообщили в ОБСЕ - Новости Донбасса
Новое разведение сил на Донбассе начнется 7 октября, сообщили в ОБСЕ / sud.ua

Трехстороння контактная группа (Украина, РФ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась, что новый этап разведения сил на Донбассе стартует в понедельник, 7 октября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Договоренность о разведении войск и одобрение важного документа, который называется "формула Штайнмайера", сделаны по требованию стран-членов нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия), рассказал Сайдик в Минске, пишет Интерфакс-Украина.

Собеседник отметил, что ТКГ договорилась возобновить разведение сил на Донбассе на двух участках.

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.Читайте такжеЗеленский о "формуле Штайнмайера": Выборов под дулом пулеметов не будет

Ранее Владимир Зеленский на брифинге в Киеве говорил, что в Минске ТКГ достигла договоренности насчет нового разведения войск на Донбассе. Президент пообещал, что после отвода войск местные жители будут защищены.

Напомним, отведение войск на востоке Украины прописано в Минских соглашениях. В конце июня прошло разведение сил в Станице Луганской - наши военные отошли от одной из позиций.

Донбасс Минск ОБСЕ разведение сил Мартин Сайдик формула Штайнмайера
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