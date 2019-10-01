Зеленский о "формуле Штайнмайера": Выборов под дулом пулеметов не будет

Зеленский в США / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По слова главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник, 1 октября.

Он отметил, что новый документ будет разработан вместе с общественностью и в нем "не будет никаких красных линий". Закон начнет действовать только после того, когда на Донбассе пройдут местные выборы по законам Украины, а ОБСЕ подтвердит, что волеизъявление прошло по международным стандартам.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в сотрудничестве и публично обсуждены с обществом", - подчеркнул украинский президент.

Напомним, что во вторник, 1 октября, украинская сторона на заседании ТКГ в Минске согласилась подписать "формулу Штайнмайера".