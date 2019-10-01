Обвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт

Есть одно условие, без выполнения которого Киевом, формула Штайнмайера для Кремля бесполезна.
То, что Украина подписала формулу Штайнмайера – это лишь иллюзия победы россиян, уверен замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.
Он пояснил, что без согласия Киева провести выборы в "ЛДНР" российская сторона ничего не выигрывает в этом процессе.
"Если Украина и дальше отказывается проводить выборы, то согласие на формулу Штайнмайера абсолютно ничего не дает россиянам", – цитирует Обозреватель его слова.
Пока что речь идет лишь о спецстатусе для ОРДЛО, который вступит в силу после проведения местных выборов. Причем законность выборов должна признать ОБСЕ.
Читайте также"План Б московской орды": Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за формулы Штайнмайера"Наша нынешняя власть загнала себя в ловушку завышенных ожиданий. Наше население ждет быстрого мира. Наши западные партнеры ждут быстрого мира. И Россия этим пользуется. Мол, вы хотите саммит в нормандском формате? Тогда сначала вы должны согласиться на этот момент (формулу Штайнмайера – ред.)", – отметил Белесков.
Напомним, глава Украины Владимир Зеленский объявил, что на Донбассе выборов под дулом пулеметов не будет. В то же время он анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По слова главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.