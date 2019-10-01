Обвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт

Как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт / president.gov.ua

То, что Украина подписала формулу Штайнмайера – это лишь иллюзия победы россиян, уверен замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Он пояснил, что без согласия Киева провести выборы в "ЛДНР" российская сторона ничего не выигрывает в этом процессе.

"Если Украина и дальше отказывается проводить выборы, то согласие на формулу Штайнмайера абсолютно ничего не дает россиянам", – цитирует Обозреватель его слова.

Пока что речь идет лишь о спецстатусе для ОРДЛО, который вступит в силу после проведения местных выборов. Причем законность выборов должна признать ОБСЕ.

Читайте также"План Б московской орды": Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за формулы Штайнмайера"Наша нынешняя власть загнала себя в ловушку завышенных ожиданий. Наше население ждет быстрого мира. Наши западные партнеры ждут быстрого мира. И Россия этим пользуется. Мол, вы хотите саммит в нормандском формате? Тогда сначала вы должны согласиться на этот момент (формулу Штайнмайера – ред.)", – отметил Белесков.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский объявил, что на Донбассе выборов под дулом пулеметов не будет. В то же время он анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По слова главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера.