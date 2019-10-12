"Клоун без цирка": "непосаженному петрушке" Порошенко ответили из-за "формулы Штайнмайера"

Петр Порошенко / Pivden.info

Экс-президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Он поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны союзников Североатлантического альянса в вопросе противодействия продолжающейся агрессии Кремля против Украины, сообщает пресс-служба Евросолидарности.

"Формула Штайнмайера" в ее согласованном виде является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных военизированных формирований, переход украинско-российского участка границы под контроль Украины", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеКак Порошенко запутался в формуле ШтайнмайераОн вновь отметил, что сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Порошенко также призвал начать предметную дискуссию на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

В Сети бурно отреагировали на новое заявление Порошенко по поводу "формулы Штайнмайера":

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"А где же он, такой умный, целых пять лет прятался... Может все то время президентом был какой-то другой Порошенко? Порошенко озвучил свой план по завершению войны на Донбассе", "Звісно, він же все це підписував", "Клоун ездит без цирка!", "Непосаженный петрушка - невыполненные предвыборные обещания + большая опасность", "Кому він розповів Луценко та Гонтарьовій", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал главную ошибку Порошенко.