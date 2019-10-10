Зеленский назвал главную ошибку Порошенко

Порошенко, Зеленский / Reuters

Главной ошибкой экс-президента Петра Порошенко является то, что он считает себя лидером нового Майдана, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом глава государства заверил, что кровопролития в случае организации массовых акций, к которым подталкивает Порошенко, не будет.

"Он (Порошенко, - ред.) против разведения (сил) и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан… он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве.

Зеленский считает, что Порошенко забывает, что он уже не президент Украины и эта проблема у него уже "на физическом уровне".

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"Он (Порошенко, - ред.) "случайно" гулял и "случайно" пришел на Майдан", - напомнил Зеленский.

Он добавил, что готов ли он к диалогу с людьми, которые выходят на Майдан.

"Я общаюсь с людьми, и я готов общаться… Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь", - резюмировал Зеленский.

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