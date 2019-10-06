Таксист отказался везти Порошенко с "вече" на Майдане: курьезное видео

Петр Порошенко вызвал смех свидетелей происходящего, которые снимали его на видео.
Петр Порошенко засветился на "вече" на Майдане Независимости, где спел гимн Украины и поддержал протестующих против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".
После выступления экс-президент со своей супругой Мариной Порошенко поспешил уехать домой – но таксист, который стоял недалеко от Майдана, отказался его везти. Ролик появился на Telegram-канале ZEbro News Ukraine.
На видео видно, как Петр Алексеевич открывает заднюю дверь такси, а затем полностью залезает в салон, оставляя снаружи только свои ноги и пятую точку.
В это время митингующие собрались вокруг машины, и стали скандировать "Порошенко!".
Спустя около десяти секунд переговоров с водителем, Порошенко закрывает дверь машины, и уходит.
Происходящее вызвало смех свидетелей, которые и снимали экс-президента на видео.
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