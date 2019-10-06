"Мастер договорняка": эксперт объяснил, за что Порошенко заслужил Оскар

Петр Порошенко заслужил Оскар, считает Олег Жданов / УНИАН

Петр Порошенко является мастером договорняков, при этом он умудряется говорить одно, а делать совершенно другое, заявил военный эксперт и аналитик Олег Жданов.

"Вспомните хотя бы, как в 2015 году на 9 мая он сказал, что у нас идет "отечественная война" с Российской Федерацией. Но при этом у него же самого был бизнес в России и торговля с Россией", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Аналитик также напомнил, что введенные при Порошенко украинские санкции против РФ были "просто смешные": "Если Европа, вводя ограничения, создавала реальные проблемы для российской экономики, то наши санкции практически не ощущались. Так что "красота игры" Петра Алексеевича заслуживает Оскара".

Эксперт отметил, что уже сомневается в вероятности привлечения Порошенко к ответственности.

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"Потому что я вижу, что команда Владимира Зеленского не собирается ликвидировать кланово-олигархическую систему нашей страны – к сожалению, она ее просто переформатирует, то есть одни олигархи отходят от штурвала, другие становятся к штурвалу", - добавил Жданов.

Напомним, ранее Жданов оценил вероятность удара РФ на Донбассе.