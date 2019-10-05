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"Масштабная война": эксперт оценил вероятность удара РФ на Донбассе

5 октября 2019, 21:50

РФ на Донбассе может увеличить число обстрелов и их огневой мощи, считает Олег Жданов.

Солдат, Россия
РФ на Донбассе может увеличить число обстрелов / фото:profi-forex.org

На сегодняшний день вероятность широкомасштабного российского наступления на Украину практически равна нулю, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Максимум, что мы можем получить от РФ на Донбассе – это увеличение количества обстрелов и их огневой мощи, что приведет к увеличению потерь с нашей стороны, что мы с вами периодически и наблюдаем", - заявил он во время чата в Главреде.

Эксперт полагает, что существует вероятность расширения границ "ЛНР" и "ДНР" за счет одностороннего отвода войск украинской стороной с занимаемых позиций.

Читайте такжеПутин готовит вторжение в Украину на 2020 год"Дело в том, что у нас нет третьей стороны, которая могла бы дать гарантии выполнения обязательств обеими сторонами. А вы же понимаете, что свято место пусто не бывает – как только оттуда уйдут наши войска, рано или поздно туда придут войска противника. ОБСЕ – это наблюдательная миссия, которая не будет вмешиваться в ход событий", - пояснил он.

Жданов добавил, что масштабное наступление также маловероятно, потому что у России сегодня нет ресурсов, чтобы вести такое наступление.

"Два армейских корпуса – это максимум продвижение на 50 км. Это я говорю вам как военный человек. Для того, чтобы корпус продвигался дальше, в запасе нужно иметь, как минимум, два состава корпуса, то есть на каждые 15 тысяч корпуса должно сидеть 30 тысяч резерва, одетого, обутого и вооруженного. Когда вдоль наших границ мы увидим накопление такого масштабного ресурса, тогда мы будем понимать, что Россия готовится к масштабной войне", - резюмировал военный эксперт.

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Напомним, ранее в команде президента оценили военный сценарий освобождения Донбасса.

Донбасс Россия наступление вторжение Олег Жданов Украина
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