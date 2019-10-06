"Кто-то очень перепуганный": Богдан показал, как "вече" в Киеве собирали за деньги

В воскресенье, 6 октября, участники вече против формулы "Штайнмайера" на Майдане Незалежности в Киеве переместились к Офису президента.

Активисты призывают власти не реализовывать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса и проводятся выборы под наблюдением ОБСЕ.

Протестующие скандируют: "Україна не рояль", "Одна, єдина, соборна Україна", "Ні капітуляції" и другие лозунги.

Протестувальники озвучили вимоги та рушили до урядового кварталу pic.twitter.com/jvYJn5nE8x — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Позже участники акции пошли к Верховной Раде, к Кабинету министров и направились к улице Грушевского, где намерены завершить акцию минутой молчания.

Отметим, что глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook пост с якобы перепиской, где указываются расценки за участие в акции Остановим капитуляцию.

"Скоро кто-то очень перепуганный, все украденное раздаст народу", - написал Богдан в подписи к опубликованному скрину.

При этом участники акции Остановим капитуляции возле Верховной Рады потребовали отставки Богдана, который опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.