"Дякуны, кто против мира – на фронт": в Киеве собралось "вече" из-за "формулы Штайнмайера" - видео

В воскресенье, 6 октября, в центре Киева собралось около 5 тысяч граждан и активистов, протестующих против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

Некоторые украинцы держат плакаты "Зеленский — Слуга Путина", "Нет капитуляции", "Слуга, выходи, народ пришёл", "Нет капитуляции. Нет амнистии".

Также стало известно, что активисты объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созвали вече на Майдане Независимости в Киеве, а призвали граждан приносить с собой желтый скотч и желтые ленты.

"Украина стоит за полшага к капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и „народной милиции" и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание Движения сопротивления капитуляции", — говорится в сообщении на странице "ВІЧЕ: Зупинимо капітуляцію" в Facebook.

Отметим, в соцсетях многие украинцы считают, что лучше бы граждане, которых что-то не устраивает, отправились воевать на Донбасс.

"Хочеш бути корисним державі, яка захищає свій суверенітет - йди до найближчого військового комісаріату, там тобі допоможуть обрати військову частину, у якій ти виконаєш свій громадянський обов'язок із захисту Батьківщини. Не мітингуй - так з тебе користі не буде", - отметил Василий Гаджега.

"Ганьба! Краще направили б свою енергію в конструктивне русло!", - добавила Татьяна Поспелова.

"Що ви робили всі 5 років, відколи Мінськ був безальтернитивним шляхом. Ніколи не чули про закон про особливий статус Донбасу прийнятий 16.09.2014, про вибори, народну міліцію, амністію? Не питали про що там Кучма домовлявся? Дякуни", - удивился Сергей Васильевич.

"Всіх хто проти миру - на фронт! воювати за Донецьк і Луганськ! не зважаючи на те, що населення яке там лишилося, дуже любить Расєю, ненавидить Украіну, і готові розірвати якщо ти назвешься украінцем!", - категорично отметил Олег Вангер.

Читайте также"Раздвоение личности?": Порошенко "забыл", как топил за "формулу Штайнмайера" еще три года назадНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам Зеленского, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будет проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".