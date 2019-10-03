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Зрада отменяется: Зеленский обратился к украинцам из-за формулы Штайнмайера - видео

3 октября 2019, 19:41

Владимир Зеленский выбрал для коммуникации с украинцами по сверхважному вопросу формулы Штайнмайера способ видеообращения.

Владимир Зеленский в США
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал  специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам главы страны заверил, что вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будет проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".

"Зрада отменяется [...].Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет. Мы отправили письмо господину Садйдику, где засвидетельствовали согласование позиции по тексту этой формулы", - сказал Зеленский.

Напомним, 2 октября СМИ опубликовали текст согласованной в Минске формулы Штайнмайера. Через несколько часов Дарка Олифер, пресс-секретарь главы делегации Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы, опубликовала полный текст формулы, подписанный им.

Владимир Зеленский нормандский формат война на Донбассе формула Штайнмайера
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