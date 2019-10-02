Франция присвоила подписание "формулы Штайнмайера" "нормандской четверке"

Эммануэль Макрон / Reuters

Подписание "формулы Штайнмайера" прокомментировали уже во Франции. Так, во французском министерстве иностранных дел поприветствовали подписание документа.

В МИД Франции отметили достижение прогресса в переговорах по Донбассу, что в дальнейшем должно привести к длительному урегулированию конфликта в восточной части Украины.

"Франция приветствует этот прогресс, который стал возможным благодаря интенсивным переговорам, проходивших в эти последние недели в рамках так называемого "нормандского формата" между Францией, Германией, Украиной и Россией", - передает Reuters.

Отмечается, что подписание так называемой формулы Штайнмайера открывает дорогу для проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится в Париже.