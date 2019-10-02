Меркель сделала важное заявление по отмене санкций против РФ

Ангела Меркель / РИА Новости

Подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" прокомментировали и в Германии. Так, немецкий канцлер Ангела Меркель отметила прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

При этом политик указала, что еще слишком рано говорить о возможной отмене санкций.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки", - цитирует канцлера Германии Интерфакс.

По ее словам, подписание документа способствует проведению саммита в "нормандском формате" на уровне глав государств. Кроме того, она сообщила, что встреча пройдет в Париже, но дату еще не согласовали.

Стоит отметить, что "нормандская четверка" состоит из Украины, Российской Федерации, Германии и Франции.

Напомним, что в Брюсселе выразили надежду на то, что так называемая формула Штайнмайера поспособствует решению конфликта на Донбассе.