Меркель сделала важное заявление по отмене санкций против РФ

Подписание "формулы Штайнмайера" способствует встречи глав государств "нормандской четверки".
Подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" прокомментировали и в Германии. Так, немецкий канцлер Ангела Меркель отметила прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.
При этом политик указала, что еще слишком рано говорить о возможной отмене санкций.
"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки", - цитирует канцлера Германии Интерфакс.
По ее словам, подписание документа способствует проведению саммита в "нормандском формате" на уровне глав государств. Кроме того, она сообщила, что встреча пройдет в Париже, но дату еще не согласовали.
Стоит отметить, что "нормандская четверка" состоит из Украины, Российской Федерации, Германии и Франции.
Напомним, что в Брюсселе выразили надежду на то, что так называемая формула Штайнмайера поспособствует решению конфликта на Донбассе.