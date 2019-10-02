В Брюсселе высказали все о подписании "формулы Штайнмайера"

Евросоюз и Украина / Reuters

Европейский союз отреагировал на подписание Украиной так называемой формулы Штайнмайера. В Брюсселе выразили надежду на то, что документ поспособствует решению конфликта на Донбассе.

По словам спикера Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич, подписание документа является шагом к выполнению Минских соглашений. При этом она указала на необходимость достижения "долгосрочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

"ЕС постоянно поддерживал работу в рамках Нормандской четверки, ТКГ и ОБСЕ в содействии выполнения минских договоренностей. ЕС остается непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее границах", - подчеркнула Косьянчич.

Напомним, что 1 октября стало известно о подписании украинской стороной "формулы Штайнмайера", предусматривающей проведение выборов на оккупированных РФ территориях Донбасса, что вызвало много споров. 2 октября спикер главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер обнародовала фото оригинального текста "формулы Штайнмайера".