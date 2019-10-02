Кравчук указал Зеленскому на ошибку при подписании "формулы Штайнмайера"

Леонид Кравчук / Главред

Многие украинцы вышли на протесты после сообщения о подписании так называемой формулы Штайнмайера. По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, такая ситуация сложилась из-за нежелания нынешнего руководства страны общаться с народом.

Так, Кравчук отметил, что многих волнует, как провести выборы на территории, которую Киев не контролируют.

"Согласно минским договоренностям, провести выборы надо по законам Украины. Если бы у Зеленского и его команды были четкие и ясные ответы пошаговые, конечно, тогда бы общество успокоилось", - отметил первый президент Украины в комментарии НСН.

При этом он заявил, что необходимо рассматривать любой шаг к миру, чтобы не гибли люди. Кроме того, политик посетовал Зеленскому рассказать украинскому обществу правду, потому что иначе подписанный документ будет восприниматься как капитуляция Украины, что воспринимается крайне негативно.

"Любая попытка что-то спрятать всегда будет воспринята капитуляция. Надо открыто и детально все рассказать: вот такие плюсы, но будут и минусы. Нельзя добиться идеального решения или формулы, которые удовлетворят требования всех сторон, участвующие в этом процессе", - подытожил Кравчук.

Также он подчеркнул, что если люди хотят мира, то нужно искать решения ситуации.

Напомним, что Дарка Олифер, спикер экс-президента Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, обнародовала фото оригинального текста формулы Штайнмайера, который был подписан 1 октября в Минске.