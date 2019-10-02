"Никто ничего": в Слуге народа опровергли подписание украинскими делегатами формулы Штайнмайера

Богдан Яременко / УНИАН

Представители Украины во время переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе в понедельник, 1 октября не подписывали пресловутую формулу Штайнмайера.

С таким заявлением выступил нардеп из фракции "Слуги народа" (политсилы президента Владимира Зеленского - Главред) и руководитель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Читайте также"План Б московской орды": Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за "формулы Штайнмайера""Вчера (1 октября – Главред) никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", – объяснил нардеп.

По словам Яременко, документы касаются исключительно особенностей проведения местных выборов на временно оккупированных районах Донбасса. А ключевые же позиции по урегулированию военного конфликта будут нарабатываться во время последующих переговоров в Минске.

Напомним, ранее в Сети опубликовали фотокопию текста пресловутой "формулы Штайнмайера".