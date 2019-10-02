  1. Главная
  3. Украина

В Сети опубликовали текст подписанной Кучмой формулы Штайнмайера

2 октября 2019, 09:08

История с подписанием нашумевшей формулы Штайнмайера продолжает обрастать новыми подробностями.

Кучма
Леонид Кучма / УНИАН

Ответ на вопрос в формате "формула Штайнмайера что это" стал немного яснее, благодаря документу с текстом пресловутой формулы, подписанном во вторник, 1 октября 2019-го на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. На нем, однако, отсутствуют подписи всех участников.

Соответствующее сообщение вместе с фотокопией документа опубликовал главный редактор радиостанции Новое время Валерий Калныш на своей странице в Facebook.

"То, что было подписано 1 октября 2019 г. в Минске. "Формула Штайнмайера". Точно такие же копии подписали Мартин Сайдик (Спецпредставитель ОБСЕ - Главред), Б. Грызлов, Н. Никонорова (от "отдельных районов Донецкой области") и В. Дейнего (от "отдельных районов Луганской области"). Один в один (без шапки и 1 абзаца) то, что ранее выложил у себя Роман Безсмертный", - написал он.

Как видно из документа, Украина обязалась принять специальный закон, по которому на временно оккупированных территориях пройдут выборы - под наблюдением представителей ОБСЕ и БДИПЧ. Кроме того, в 20.00 в день проведения выборов закон об особом статусе Донбасса наберет силу (но на временной основе).

Полноценно же закон заработает после того, как вышеуказанные организации обнародуют доклады о том, состоялись ли выборы и отвечают ли они демократическим стандартам. 

Однако, в тексте формулы Штайнмайера отсутствует любая информация о выводе войск либо же о передаче контроля над границей официальному Киеву.

Напомним, ранее сообщалось о на том, что подпись под документом с "формулой Штайнмаера" от имени Украины поставил глава украинской делегации и экс-президент страны (1994-2004) Леонид Кучма. Позднее эксперт Николай Белесков рассказал, как Украине удалось обхитрить РФ с формулой Штайнмайера.  

соцсети документ Мартин Сайдик Леонид Кучма формула Штайнмайера
Сейчас вы просматриваете новость «В Сети опубликовали текст подписанной Кучмой формулы Штайнмайера». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:07
Северная Корея обстреляла Японию
09:44
Обмен пленными: у Зеленского рассказали о подлостях Кремля
09:30
Новая власть повторяет ущербную политику Порошенко мнение
09:24
Умер композитор Мимино и Кин-дза-дза Гия Канчели
09:08
В Сети опубликовали текст подписанной Кучмой формулы Штайнмайера
09:07
Астроном объяснил, откуда берутся магнитные бури
08:48
Формула Штайнмайера: зло, которое осталось от Порошенко мнение
08:40
Гороскоп на сегодня: кому ждать пробуждения "животного", новых проблем и ярких авантюр
08:37
Хипстерская презентация, или Что не так с программой правительства мнение
08:36
Клопы с кровью и личинки: Укрзализныця ужаснула условиями в вагоне класса люкс Фото
08:00
Огонь на поражение и ров с аллигаторами: СМИ рассказали, как Трамп предлагал останавливать нелегалов на границе
07:46
Формула Штайнмайера: стоит ли кричать о "зраде" мнение
07:36
Стало известно, как в Минске закрепили "формулу Штайнмайера"
07:23
Камасутра и подарки любимым: астролог рассказала, как узнать свой настоящий знак Зодиака Видео
07:16
В России оценили согласование формулы Штайнмайера
06:57
Альтернатива России: Для чего Лукашенко едет в гости к Зеленскому мнение
06:54
Американский Конгресс одобрил продажу Javelin Украине - СМИ Видео
06:34
Ее дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию Заворотнюк
06:15
"Главная пися королева": Maruv без белья завела сеть Фото
06:10
Именины Марии 2019: как красиво поздравить Машу Фото
05:55
Асимметричный боб – красивая женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фото Фото Видео
05:38
Как жить по лунному календарю 2 октября: стрижки, покупки и здоровье
05:19
"Разница с Порошенко огромная": переговорщик рассказал о высоком рейтинге Зеленского в ОРДЛО
04:46
Макияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеи Фото
04:24
Ни сантиметра в рот: эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса
03:52
С Днем уролога 2019 – открытки и поздравления Фото
03:07
"Крым не наш": в России прошел проукраинский "флешмоб"
02:57
Голая ведущая Танцев со звездами украсила обложку мужского журнала Фото Видео
02:29
Звезда Дома-2 отличилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс Видео
01:47
Диетолог рассказала, стоит ли голодать, чтобы похудеть
01:01
"Голодные" российские туристы опозорились в Турции. Фото
00:45
Обвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт Видео
00:30
Гороскоп октябрь 2019: астролог назвал главные угрозы и шансы
00:10
СМИ узнали о масштабной аварии в центре Киева: раскрыты подробности Фото Видео
00:04
Шатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фото Фото Видео
00:01
2 октября 2019 – праздник почек и Маш: что делать, чтоб на любовь ответили Видео
01 октября, вторник
23:40
Как испечь рогалик: рецепт простой и очень быстрый Фото
23:33
В Крыму "Гоблин" Аксенов потерял половину работы
23:03
Зеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео Видео
23:00
Модные стрижки на длинные волосы 2019: главные тренды осени, 33 фото Фото Видео
22:28
Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа
22:20
Новое разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ назвали дату начала Видео
22:15
"Да нас*ать на вас!": Боярский выкинул скандальный фортель
21:53
Шахтер вырвал победу в матче Лиги чемпионов на последней минуте Фото Видео
21:34
Киевстар представил новые тарифы: какие изменения ждут абонентов с 1 октября
21:01
Никогда: Зеленский во всеуслышание ответил на волнующий мир вопрос Видео
20:43
В Беларуси нашли отговорки для отстрочки объединения с РФ
20:30
Выбор матери 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
20:03
Препятствий нет: Зеленский анонсировал встречу "нормандской четверки" Видео
19:39
Зеленский о "формуле Штайнмайера": Выборов под дулом пулеметов не будет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять