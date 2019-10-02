В Сети опубликовали текст подписанной Кучмой формулы Штайнмайера

Леонид Кучма / УНИАН

Ответ на вопрос в формате "формула Штайнмайера что это" стал немного яснее, благодаря документу с текстом пресловутой формулы, подписанном во вторник, 1 октября 2019-го на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. На нем, однако, отсутствуют подписи всех участников.

Соответствующее сообщение вместе с фотокопией документа опубликовал главный редактор радиостанции Новое время Валерий Калныш на своей странице в Facebook.

"То, что было подписано 1 октября 2019 г. в Минске. "Формула Штайнмайера". Точно такие же копии подписали Мартин Сайдик (Спецпредставитель ОБСЕ - Главред), Б. Грызлов, Н. Никонорова (от "отдельных районов Донецкой области") и В. Дейнего (от "отдельных районов Луганской области"). Один в один (без шапки и 1 абзаца) то, что ранее выложил у себя Роман Безсмертный", - написал он.

Как видно из документа, Украина обязалась принять специальный закон, по которому на временно оккупированных территориях пройдут выборы - под наблюдением представителей ОБСЕ и БДИПЧ. Кроме того, в 20.00 в день проведения выборов закон об особом статусе Донбасса наберет силу (но на временной основе).

Полноценно же закон заработает после того, как вышеуказанные организации обнародуют доклады о том, состоялись ли выборы и отвечают ли они демократическим стандартам.

Однако, в тексте формулы Штайнмайера отсутствует любая информация о выводе войск либо же о передаче контроля над границей официальному Киеву.

Напомним, ранее сообщалось о на том, что подпись под документом с "формулой Штайнмаера" от имени Украины поставил глава украинской делегации и экс-президент страны (1994-2004) Леонид Кучма. Позднее эксперт Николай Белесков рассказал, как Украине удалось обхитрить РФ с формулой Штайнмайера.