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"Оккупант "оттяпал" территорию": Пристайко рассказал о кипрском сценарии для Донбасса

13 октября 2019, 13:56

5 лет "минского процесса" не дали результатов, подчеркнул глава МИД.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Для решения вопроса по Донбассу Украина может пойти по так называемому "кипрскому сценарию", заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что "минский процесс" за время своего существования на дал ожидаемых результатов.

"Надо честно говорить со своим народом, 5 лет "минского процесса" не дали результатов. Надо искать другой процесс, если на это готовы наши партнеры западные. Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития. Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа выбрали для себя", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран Евросоюза в Люксембурге намерен предложить "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Донбасс Кипр минский процесс Вадим Пристайко Украина
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