Разумков рассказал, какие "красные линии" нужны в особом статусе Донбасса

Дмитрий Разумков / УНИАН

Для создания нового закона об особом статусе Донбасса необходимо проводить выборы.

Соответствующее заявление глава Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков сделал

в эфире телеканала Украина.

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству. И это одна из "красных линий", - сказал депутат.

По словам Разумкова, второе обязательное условие проведения выборов на Донбассе − составляющая безопасности.

"Выборы могут проводиться, только когда нет пулеметов, танков и другого оружия", - подытожил спикер Рады

Напомним, ранее Дмитрий Разумков официально подтвердил слухи о своем уходе с поста главы Слуги народа. До этого спикер Рады рассказал, как хочет наказывать депутатов за "кнопкодавство".