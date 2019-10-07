Разумков рассказал, какие "красные линии" нужны в особом статусе Донбасса

Спикер Рады Дмитрий Разумков четко высказался по теме особого статуса Донбасса.
Для создания нового закона об особом статусе Донбасса необходимо проводить выборы.
Соответствующее заявление глава Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков сделал
в эфире телеканала Украина.
"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству. И это одна из "красных линий", - сказал депутат.
По словам Разумкова, второе обязательное условие проведения выборов на Донбассе − составляющая безопасности.
"Выборы могут проводиться, только когда нет пулеметов, танков и другого оружия", - подытожил спикер Рады
Напомним, ранее Дмитрий Разумков официально подтвердил слухи о своем уходе с поста главы Слуги народа. До этого спикер Рады рассказал, как хочет наказывать депутатов за "кнопкодавство".