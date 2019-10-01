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Официально: Разумков покинет руководство Слугой народа

1 октября 2019, 13:06

Спикер Рады официально подтвердил слухи о своем уходе с поста главы Слуги народа.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Дмитрий Разумков подтвердил свою отставку с должности руководителя партии "Слуга народа" (политсилы президента Владимира Зеленского).

Соответствующее публичное заявление  Глава украинского парламента IX созыва он сделал во время брифинга в Киеве во вторник, 1 октября. Однако, решение в формате Разумков отставка должно быть утверждено на ближайшем съезде политсилы.

Свое решение Разумков аргументировал так - руководить одновременно и Радой, и партией "некорректно".

"Что касается моей позиции — это точно. Мы об этом говорили и раньше. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Я думаю, что будет меняться и устав партии, и, возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре", – подытожил он.

Напомним, ранее Разумков рассказал, как хочет наказывать депутатов за "кнопкодавство", а также прокоментировал отставку Данилюка.

Верховная Рада спикер Владимир Зеленский Слуга народа Дмитрий Разумков
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