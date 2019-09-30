Разумков написал заявление об отставке

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков / Reuters

Нынешний спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует долго занимать пост руководителя партии Слуга народа. Политик уже написал соответствующее заявление.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия", - рассказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью Интерфакс – Украина.

По его словам, такое заявление может принять только съезд партии, который запланирован на конец октября.

Напомним, что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил сумму денег, которые в качестве штрафа будут платить нардепа-"кнопкодавы" из фракции Слуга народа.