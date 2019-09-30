Разумков рассказал, как хочет наказывать депутатов за "кнопкодавство"

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил сумму денег, которые в качестве штрафа будут платить нардепа-"кнопкодавы" из фракции Слуга народа.

"Два человека из партии Слуга народа допустили, на мой взгляд, очень серьезную ошибку и они понимают, что они сделали", — заявил он в интервью порталу Цензор.

По мнению Разумкова, за кнопкодавство нужно карать уплатой громадных штрафов

"Мы говорили, что штраф должен быть от 40−50−80 тысяч гривен, но они заплатят чуть меньше 40 тысяч гривен", — подвел итоги глава парламента.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Разумков взъелся на "слуг народа" и заговорил о подставе. До этого спикер Рады подписал закон об импичменте президента.