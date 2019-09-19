Импичмент президента: Разумков подписал закон

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект №1012 Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент).

На странице законопроекта на сайте Верховной Рады сказано, что документ отправлен теперь на подпись Владимиру Зеленскому.

"19.09.2019 возвращен с подписью Председателя Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись Президенту", - сказано на сайте.

Напомним, ранее, во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект об импичменте под №1012, поданный президентом Владимиром Зеленским. Свои голоса отдали свои голоса 245 народных избранников.

Ранее Разумков публично прижучил "слугу народа".

Закон об импичменте. Что такое импичмент президента Украины?

10 сентября 2019 года Верховная Рада в первом и втором чтении проголосовала за законопроект про импичмент президента Украины по упрощенной процедуре. Возражения о нарушении регламента и просьбы о рассмотрении поправок не принимались.

За законопроект, который в конце августа внес в украинский парламент глава государства Владимир Зеленский, проголосовали 245 народных депутатов, из них 244 - представители партии Слуги народа.

Импичмент - это процедура отрешения президента от должности, привлечение к суду высших должностных лиц, допустивших грубые нарушения закона.

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законе.

Согласно закону, Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Также в закон была добавлена норма о временной специальной комиссии ВР, которая формируется в течении 30 календарных дней со дня инициирования импичмета президента. Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.

Инициаторы импичмента вносят кандидатуру спецпрокурора, а депутаты Рады утверждают кандидатуры спецследователей, которые будут вести дело об импичменте. Также нардепы имеют право отозвать кандидатов в состав спецкомиссии.

После формирования специальной временной следственной комиссии и избрания председателя, она начинает расследование, собирает информацию, берет показания, изучает документы. По итогам расследования комиссия готовит вывод о том, имелись ли нарушения в действиях главы государства.

Госорганы, органы местного самоуправления, предприятия и учреждения, чиновники и служащие должны выполнять законные требования спецкомиссии. Нарушение влечет уголовную ответственность: обновленная ст. 351 УК будет предусматривать штрафы в размере 8,5-34 тыс. грн или ограничение свободы до 5 лет, или лишение права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Парламент имеет право принять решение о продлении расследования спецкомиссии. Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды, чтобы получить юридическую квалификацию действий президента и постановление о том, содержатся ли в его действиях признаки совершения преступления, и принимает решение о смещении главы государства. Постановление считается принятым, если его поддержали 3/4 депутатов.

В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента. Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

В случае, если президент слагает свои полномочия по собственному желанию досрочно, такой шаг расценивается как основание для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.

В случае провозглашения импичмента, постановление ВРУ об отстранении президента с поста в порядке импичмента вступает в силу с момента объявления председательствующим на пленарном заседании о ее принятии. Согласно Конституции, с этого момента обязанности главы государства с органичениями исполняет спикер Верховной Рады Украины.