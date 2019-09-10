"Нарушаете регламент": Рада со скандалом приняла закон об импичменте

Народные депутаты приняли законопроект №1012 / Фото: УНИАН

Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте №1012.

За такое решение отдали свои голоса 245 народных избранников.

После этого Рада определила законопроект об импичменте не требующим доработки. За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 243 - из фракции Слуга народа, и двое - внефракционных.

Отметим, что после того, как депутаты одобрили законопроект в первом чтении, спикер Рады Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование принятие законопроекта в целом.

Читайте такжеВ комитете Рады поддержали законопроект Зеленского об импичменте президентаОднако такое решение вызвало замечания народных депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь, Батькивщины и Европейской солидарности. В частности, народные депутаты подчеркиваели, что такой порядок принятия законопроекта нарушает регламент Рады.

Депутаты настаивали, что законопроект должен быть передан на подготовку ко второму чтению. Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко подчеркнула, что такое решение является грубым нарушением Регламента Верховной Рады. Ее позицию поддержал народный депутат из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Нестор Шуфрич.

После принятия закона Разумков объявил перерыв на 30 минут.

Отметим, что принятый закон предусматривает, что нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Напомним, парламент 8-го созыва принял закон о временных следственных комиссиях, в котором содержится положение об импичменте президента страны. Однако этот закон не был подписан президентом.