"Нарушаете регламент": Рада со скандалом приняла закон об импичменте

За проект закона №1012 отдали свои голоса 245 народных избранников.
Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте №1012.
За такое решение отдали свои голоса 245 народных избранников.
После этого Рада определила законопроект об импичменте не требующим доработки. За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 243 - из фракции Слуга народа, и двое - внефракционных.
Отметим, что после того, как депутаты одобрили законопроект в первом чтении, спикер Рады Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование принятие законопроекта в целом.
Читайте такжеВ комитете Рады поддержали законопроект Зеленского об импичменте президентаОднако такое решение вызвало замечания народных депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь, Батькивщины и Европейской солидарности. В частности, народные депутаты подчеркиваели, что такой порядок принятия законопроекта нарушает регламент Рады.
Депутаты настаивали, что законопроект должен быть передан на подготовку ко второму чтению. Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко подчеркнула, что такое решение является грубым нарушением Регламента Верховной Рады. Ее позицию поддержал народный депутат из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Нестор Шуфрич.
После принятия закона Разумков объявил перерыв на 30 минут.
Отметим, что принятый закон предусматривает, что нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".
Напомним, парламент 8-го созыва принял закон о временных следственных комиссиях, в котором содержится положение об импичменте президента страны. Однако этот закон не был подписан президентом.
Закон об импичменте президента Украины
10 сентября 2019 года Верховная Рада в первом и втором чтении проголосовала за законопроект про импичмент президента Украины по упрощенной процедуре. Возражения о нарушении регламента и просьбы о рассмотрении поправок не принимались.
За закон проголосовали 245 народных депутатов, из них 244 - представители партии Слуги народа.
"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законе.
Согласно закону, Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Также в закон была добавлена норма о временной специальной комиссии ВР, которая формируется в течении 30 календарных дней со дня инициирования импичмета президента. Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.
Инициаторы импичмента вносят кандидатуру спецпрокурора, а депутаты Рады утверждают кандидатуры спецследователей, которые будут вести дело об импичменте. Также нардепы имеют право отозвать кандидатов в состав спецкомиссии.
После формирования специальной временной следственной комиссии и избрания председателя, она начинает расследование, собирает информацию, берет показания, изучает документы. По итогам расследования комиссия готовит вывод о том, имелись ли нарушения в действиях главы государства.
Госорганы, органы местного самоуправления, предприятия и учреждения, чиновники и служащие должны выполнять законные требования спецкомиссии. Нарушение влечет уголовную ответственность: обновленная ст. 351 УК будет предусматривать штрафы в размере 8,5-34 тыс. грн или ограничение свободы до 5 лет, или лишение права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Парламент имеет право принять решение о продлении расследования спецкомиссии. Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.
Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.
После принятия парламентом решения об обвинении президента ВР должна обратиться в Конституционный и Верховный суды.
В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента. Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады.
В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.
В случае, если президент слагает свои полномочия по собственному желанию досрочно, такой шаг расценивается как основание для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.