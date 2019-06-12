Парубий подписал "анти-Зеленский" закон об импичменте президента

Андрей Парубин / УНИАН

Глава украинского парламента Андрей Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях, в котором содержится положение об импичменте президента страны.

Соответствующее сообщение он в среду, 12 июня, опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

"Сегодня подписал Закон Украины #1098 "О временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины", − написал спикер Рады.

Напомним, ранее Владимир Зеленский вносил на рассмотрение Рады собственный вариант законопроекта об импичменте. Однако депутаты отказались его поддерживать, дав лишь 110 голосов при минимально необходимых 226.