Законопроект об импичменте президента зарегистрировали в Раде

29 мая 2019, 13:59

Текст проекта возможного будущего закона и его детали пока не опубликованы.

Законопроект об импичменте президента
Законопроект об импичменте президента зарегистрировали в Раде / Униан

В Раде зарегистрировали законопроект об импичменте президента Украины.

Документ под названием "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования совершения Президентом государственной измены или другого преступления" ("Об импичменте") получил №10339.

Текст проекта возможного будущего закона и его детали пока не опубликованы.

Автор законопроекта – народный депутат от БПП Алексей Гончаренко.

Ранее советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте. Документ сначала вынесут на публичное обсуждение.

Напомним, эксперт оценил возможность импичмента Зеленского. Есть как минимум три причины, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий нового президента.

26 февраля Юлия Тимошенко заявляла о намерении начать процедуру импичмента Петра Порошенко.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента (...) То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная президентом Украины в ущерб суверенитета, обороноспособности, экономической безопасности страны", – заявила Тимошенко, комментируя публикацию расследования о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров.

В итоге в Раде аннулировали бланки для подписей по импичменту Порошенко. В парламенте сослались на требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины".

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Верховная Рада законопроект импичмент
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