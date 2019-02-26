В Раде аннулировали бланки для подписей по импичменту Порошенко

26 февраля 2019, 21:29

В парламенте сослались на требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

Первый замруководителя аппарата Верховной Рады - управделами Петр Боднарь подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народепов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-службы парламента.

"Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Олегович Боднарь подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку инициативы о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных управлением кадров аппарата ВР", - сказано в сообщении.

В парламенте сослались на требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", согласно которому, основанием для инициирования импичмента является письменное представление об этом, подписанное большинством нардепов от конституционного состава ВР.

Ранее кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента (...) То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная президентом Украины в ущерб суверенитета, обороноспособности, экономической безопасности страны", - заявила Тимошенко, комментируя публикацию расследования Bihus.info о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Верховная Рада Петр Порошенко импичмент Петр Бондарь
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:45
Maruv обвинила СМИ в спекуляции
21:29
В Раде аннулировали бланки для подписей по импичменту Порошенко
20:53
"Отрубим руки": радикалы атаковали дом Гладковского Видео
20:35
Курс доллара в Украине: "бакс" оказался еще дальше от отметки в 27 гривен Видео
20:29
Появились подробности задержания вооруженной толпы под Одессой, где находился Порошенко
20:03
Светлана Лобода похвасталась снимком без грима и рассказала о любимом Видео
19:33
"Получили звонок из НОТУ": Freedom Jazz отказались представлять Украину на Евровидении
19:06
Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении - СМИ
18:36
Минобразования включило в школьную программу томос и создание ПЦУ
17:55
В России пленному моряку-украинцу назначили операцию — адвокат Видео
17:53
"Я не пью": Порошенко жестко нахамил в ответ на вопрос из толпы Видео
17:40
Поломали ноги и зарыли живьем труп: детали жестокого убийства на Виннитчине
17:28
Порошенко пожаловался на российские хакерские атаки на ЦИК Видео
17:12
На канале СТБ решили радикально поступить с нацотбором на Евровидение из-за скандала с Maruv
17:01
"Да кому ты нужен!": политолог объяснил, в чем по-идиотски просчитался Вакарчук Видео
16:57
ПриватБанк закрывает iPay
16:43
У Порошенко отреагировали на обвинение в госизмене
16:21
Посол ЕС рассказал об ужасном имидже Украины в Европе
16:20
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову вынесли приговор Видео
16:08
Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги - Бурбак Видео
15:59
Госдолг Украины вырос на три миллиарда гривен
15:50
Стало известно, кто больше всех зарабатывает в Раде и Кабмине
15:50
Скандал на Закарпатье: полиция расследует, как школьников накормили сладостями с наркотиками
15:30
"Манипуляции журналистов": В Укроборонпроме высказались по скандалу в оборонке с окружением Порошенко
15:29
На подъезде к Одессе, где находится Порошенко, задержали группу вооруженных людей
15:15
Мокнем и мерзнем: когда придет потепление в Украину Видео
15:12
Психолог Наталья Холоденко беременна
15:03
Журналист назвал источник слива компромата о масштабных хищениях в оборонке Видео
14:59
Гройсман перед выборами заявил о возможности снижения цены на газ в 4 раза
14:56
Порошенко с Волкером с борта эсминца ВМС США послали "важный сигнал Кремлю" Видео
14:38
"Хватит себя уродовать": Светлана Лобода удивила сеть внешним видом
14:37
"Это – кабздец": Зеленский высказался о коррупционном скандале с оборонкой и окружением Порошенко Видео
14:31
Иван Дорн станцевал в поддержку Maruv
14:30
Украинские военные испытали модернизированный беспилотник Видео
14:25
На Донбассе гвардейцы ликвидировали снайперскую пару Видео
14:03
"Прекрасная история": в Администрации президента прокомметировали идею Тимошенко об импичменте Порошенко
14:00
"Ноги километровые!": Оля Полякова покорила сеть смелым нарядом
13:57
"Сбухался полностью": легенда Динамо поразил внешним видом
13:55
"Начнет блевать": журналист спрогнозировал последствия для РФ захвата земель Украины Видео
13:55
Контрабанда в оборонке: у Порошенко впервые озвучили позицию президента Видео
13:45
В регионах Украины повысили тарифы на холодную воду
13:35
Контрабанда в оборонке: Гладковский сделал резонансное заявление Видео
13:33
В Крыму на мосту вывесили громадный баннер: "Россия - вон" - опубликовано фото
13:29
"Конфеты – можно, Maruv – нельзя": Зеленский жестко отреагировал на скандал с нацотбором Евровидения Видео
13:27
"Снег растворится": синоптик рассказала, когда ждать настоящую весну Видео
13:15
"Порошенко надо расстрелять!": Ляшко пообещал ради президента принять новый закон Видео
13:10
Савченко в суде рассказала, хотела ли взорвать пол-Киева Видео
13:06
Идеальная схема: все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и Ко
13:00
Исламские террористы хотели взорвать штаб-квартиру ГРУ в Москве – СМИ
12:57
Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться