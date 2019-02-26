В Раде аннулировали бланки для подписей по импичменту Порошенко

Верховная Рада / УНИАН

Первый замруководителя аппарата Верховной Рады - управделами Петр Боднарь подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народепов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-службы парламента.

"Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Олегович Боднарь подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку инициативы о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных управлением кадров аппарата ВР", - сказано в сообщении.

В парламенте сослались на требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", согласно которому, основанием для инициирования импичмента является письменное представление об этом, подписанное большинством нардепов от конституционного состава ВР.

Ранее кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента (...) То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная президентом Украины в ущерб суверенитета, обороноспособности, экономической безопасности страны", - заявила Тимошенко, комментируя публикацию расследования Bihus.info о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров.