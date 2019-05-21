"Близки к завершению": советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте

У Зеленского анонсировали внесение в Раду законопроекта об импичменте / Униан

Команда нового главы государства Владимира Зеленского разрабатывает законопроект об импичменте президента и уже "близка к завершению".

Как только документ будет готов, его сначала вынесут на публичное обсуждение, а затем – на рассмотрение Рады, заявил журналистам во вторник советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, каким будет текст… Ученые старались, и мы близки к завершению", – заявил он.

Ранее эксперт оценил возможность импичмента Зеленского. Есть как минимум три причины, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий нового президента.

26 февраля Юлия Тимошенко заявляла о намерении начать процедуру импичмента Петра Порошенко.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента (...) То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная президентом Украины в ущерб суверенитета, обороноспособности, экономической безопасности страны", – заявила Тимошенко, комментируя публикацию расследования о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров.

В итоге в Раде аннулировали бланки для подписей по импичменту Порошенко. В парламенте сослались на требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины".