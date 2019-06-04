Работать неохота: депутаты отказались рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

В Раде не захотели рассматривать закон об импичменте / УНИАН

Депутаты Верховной Рады Украины 4 июня отказались рассматривать законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время голосования о включении в повестку дня законопроект № 10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)" набрал всего 110 голосов при минимально необходимых 226.

Отметим, что Верховная Рада начала рассматривать законопроект 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента, пишут Факты.

Напомним, ранее в Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента.

Также ранее президент Владимир Зеленский подал в Раду свой проект закона об импичменте.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект от БПП об импичменте президента. Текст проекта возможного будущего закона и его детали пока не опубликованы.